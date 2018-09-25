Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от посещения праздничного банкета по случаю визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который устраивает президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники в правительстве.

Как отмечается, на подобные мероприятия глава государства всегда направляет канцлеру приглашение. В последний раз Меркель присутствовала на банкете в президентском дворце Бельвю в 2015 году — во время визита королевы Великобритании Елизаветы II.

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