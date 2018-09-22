Мирное урегулирование карабахского конфликта – приоритет для армянских властей. Об этом заявил премьер-министр страны-агрессора — Армении Никол Пашинян, выступая на торжественном мероприятии по случаю 27-й годовщины независимости Армении.

«Наша позиция не изменилась. Мы выступаем за исключительно мирное урегулирование конфликта, и сделаем все зависящее от нас для разрешения конфликта переговорным путем», – подчеркнул он.

Премьер считает, что «угрозы Азербайджана о войне не имеют какой-либо перспективы». «Тщетно предполагать, что мы испугаемся этих угроз и удовлетворим максималистские амбиции Азербайджана», — подчеркнул он.

«Да мы строим страну, которая верит в мирную демократию и принципы гуманизма, однако это не значит, что мы не собираемся защищать нас, нашу страну, наше будущее», – важно заявил армянский премьер.

Minval.az