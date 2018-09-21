Жители Азербайджана смогут посещать египетский курорт Шарм-эш-Шейх, расположенный на побережье Красного моря, также и в зимний сезон.

Как говорится в сообщении Государственного агентства по туризму, в зимний сезон 2018-2019 годов из Баку в этот курорт будет действовать прямой чартерный рейс.

Это будет второй чартерный рейс, периодически выполняемый азербайджанской стороной. Ранее подобный рейс был организован в Черногорию.

Рейсы будут выполняться раз в неделю по четвергам компаниями Paşa Holidays и национальным авиаперевозчиком «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Чартерные рейсы будут выполняться с восьмого ноября по четвертое апреля.

Отмечается также, что туристы имеют возможность получения визы непосредственно в международном аэропорту Шарм-эш-Шейх.

Minval.az