Житель Перу по имени Гитлер Альба Санчес стал кандидатом в мэры города Юнгар на западе страны. Ему пытался помешать другой перуанец по имени Ленин Владимир Родригес Вальверде. Об этом сообщает местная радиостанция RPP.

Альба Санчес уже занимал пост мэра города с 2011 по 2014 год. Тогда он выдвигался от центристской партии «Возможности Перу», сейчас он представляет правую партию «Мы — Перу».«Я хороший Гитлер», — утверждает кандидат. Его соотечественник, названный в честь Ленина, потребовал отказать политику в праве претендовать на должность, однако власти не нашли для этого законных оснований.

По словам Санчеса, политические противники никогда не оставляли попыток дискредитировать его из-за имени. «Наверняка мой отец назвал меня так, потому что это звучало по-иностранному, он не знал историю Гитлера», — считает Альба Санчес. Он признался, что задумывался о возможности сменить имя, но отказался от этой идеи из уважения к родителям.

В Латинской Америке детей часто называют в честь исторических личностей. Часто встречаются такие имена, как Сталин, Наполеон, Мао и Ильич. Действующего президента Эквадора зовут Ленин Морено — такое имя ему дали родители, которые были сторонниками левых взглядов.

Minval.az