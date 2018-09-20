20 сентября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с делегацией во главе с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Первый вице-президент Мехрибан Алиева, подчеркнув, что придает большое значение сотрудничеству с НАТО, отметила, что наша страна принимает участие в различных мероприятиях Альянса. Она констатировала, что азербайджанские миротворцы с 2002 года плечом к плечу служат с военными НАТО в Афганистане, что с января 2018 года Азербайджан увеличил число военнослужащих в миссии «Решительная поддержка» на 30 процентов и довел до 120 человек. Наша страна одновременно оказывает финансовую поддержку национальной армии Афганистана, помогает решению логистических и транспортных проблем, организует тренинги для личного состава афганской армии.

Выразив удовлетворение в связи с успешным развитием диалога на высшем уровне между НАТО и Азербайджаном, Мехрибан Алиева подчеркнула, что участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в июле этого года в Саммите НАТО в Брюсселе и встреча, проведенная им с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, служат развитию двусторонних связей между нашей страной и организацией. Первый вице-президент отметила, однозначная поддержка государствами-участниками НАТО суверенитета и территориальной целостности Азербайджана получает высокую оценку в нашей стране. Мехрибан Алиева также сказала, что Азербайджан приветствует большое внимание, уделяемое НАТО гендерным вопросам, теме женщин, мира и безопасности. «Очень приятно, что на днях в Азербайджане состоялась конференция, посвященная этой теме», — сказала Первый вице-президент, констатировав, что гендерное равенство в нашей стране является одним из приоритетов государственной политики. Она отметила, что один из шагов. предпринятых 100 лет назад Азербайджанской Демократической Республикой, также был связан с предоставлением женщинам избирательного права. «Мы гордимся тем, что азербайджанские женщины еще в начале ХХ столетия добились этого равенства раньше, чем ряд развитых стран», — сказала Мехрибан Алиева, подчеркнув, что после восстановления нашей независимости женщины принимают активное участие в общественно-политической жизни страны, что они составляют 17 процентов депутатов парламента, и выразила надежду, что в дальнейшем этот показатель станет еще выше. Первый вице-президент отметила, что, наряду с мужчинами, в нашей армии служат 1600 женщин, что в Азербайджане веками к женщинам относились с большим уважением, что эта традиция продолжается и сегодня.

Особо подчеркнув, что Азербайджан является миролюбивой страной, налаживающей связи с соседями и другими странами на основе взаимного уважения, Мехрибан Алиева отметила, что несмотря на это мы уже 25 лет страдаем от захватнической политики Армении, что Нагорный Карабах, признанный на международном уровне как территория нашей страны, и прилегающие к нему 7 районов находятся под оккупацией в результате этой политики, что более 1 миллиона человек находятся в положении беженцев и вынужденных переселенцев, что в ходе конфликта были убиты, взяты в заложницы сотни азербайджанских женщин, что во время Ходжалинской трагедии были зверски убиты более 600 человек, в том числе женщины и дети. Она констатировала, что хотя Совет Безопасности ООН 25 лет назад принял 4 резолюции, связанные с безотлагательным и безоговорочным выводом оккупационных сил с азербайджанских территорий, тем не менее, захватническая политика все еще продолжается. Отметив, что мы поддерживаем справедливое урегулирование конфликта в рамках норм и принципов международного права, Мехрибан Алиева подчеркнула, что территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, беженцы должны вернуться к родным очагам, после чего в региона утвердится мир. «Мир, безопасность – факторы, обеспечивающие взаимопонимание между народами», — сказала Первый вице-президент, отметив, что гуманитарная деятельность НАТО получает высокую оценку в Азербайджане, что мы готовы к тесному сотрудничеству с организацией в этой области.

«Хочу заверить вас в том, что мы отметили для себя высказанные вами мысли», — сказала заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, отметила, что конференция на тему «Женщины, мир и безопасность» проходит в Баку в знаменательные для нашей страны дни – накануне 100-летия парламента Азербайджана. Говоря о красоте Баку, гостья выразила удовлетворение достигнутыми нашей страной успехами.