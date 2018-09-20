Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 400 тысяч рублей местного жителя Вячеслава Макеева. Он прописал в своей квартире девять тысяч иностранцев. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Макеева признали виновным по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина.

По версии следствия, он регистрировал иностранцев в своей квартире площадью 16 квадратных метров. Вместе со своим сыном Макеев направлял бланки уведомлений о прибытии иностранцев в подразделение управления ФМС, а также в полицию, указывая, что они проживают в квартирепостоянно. Это происходило с сентября 2015 по апрель 2018 годов.

По данным прокуратуры, за это подсудимый получал от 1,5 тысячи до пяти тысяч рублей. Во время судебного процесса Макеев отмечал, что прописанные им девять тысяч человек — «очень хорошие друзья».

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