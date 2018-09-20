В среду, 19 сентября в Турции, в стамбульском районе Флория в собственном офисе был застрелен азербайджанский предприниматель Этимад Исмайлов, сын депутата Милли Меджлиса АР.

Как сообщает «Спутник» со ссылкой на Milliyet, две пули попали жертве в голову, одна в сердце. Несмотря на незамедлительную госпитализацию, Исмайлов скончался в больнице.

Правоохранительные органы Турции ищут убийцу. По предварительной версии, подозреваемым является также азербайджанец, Гезал Дамиров.

Этимад Исмайлов — старший сын депутата парламента Азербайджана Ильяса Исмайлова, председателя партии «Адялят». Также убитый в Стамбуле предприниматель был мужем известной азербайджанской телеведущей, работающей в Турции, Севиль Нуриевой.

Minval.az