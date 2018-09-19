Президент России 1 сентября принимал в Сочи лидера Азербайджана Ильхама Алиева, а спустя неделю в Москве — премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Надо думать, что для Владимира Путина встреча с Алиевым была более продуктивной и конструктивной — стороны подписали свыше десяти соглашений в различных сферах. И вообще российско-азербайджанские отношения переживают сейчас своего рода ренессанс. Об этом пишет российское издание «Росбалт».

А вот с Арменией, отмечает издание, “они если не зашли, то свернули в тупик после революционного захвата власти в этой стране депутатом парламента Николом Пашиняном, поющим сейчас дифирамбы Путину и России, но имеющим, как и сформированное им правительство, прозападную направленность”. Это беспокоит уже не только Кремль, но и значительную часть населения Армении, включая тот ее сегмент, который революции рукоплескал.

«Потому как действия Пашиняна и его недипломатичные выпады поставили под сомнение решение, по меньшей мере, четырех важных для армян задач. Это обеспечение республики современным российским вооружением на льготных условиях; помощь и защита РФ в случае войны с Азербайджаном; урегулирование карабахского конфликта не в пользу Баку; свертывание репрессий и «раскулачивания» высокопоставленных лиц из «бывших» и их окружения», — пишет «Росбалт».

Издание отмечает, что российские официальные источники практически ничего не рассказали о встрече Путина и Пашиняна, но “другое дело — Алиев и Азербайджан”:

“Эксперты, политики, СМИ буквально надрываются, утверждая, что стратегическое партнерство между Россией и Азербайджаном приобрело небывалые масштабы: это и частые персональные переговоры лидеров двух стран, и многочисленные контракты в сфере поставок Баку новейшего российского вооружения, тесное взаимодействие в области энергетики, транспорта, безопасности, подписание конвенции по статусу Каспия и т. д». В экспертных кругах уже стало клише, что Азербайджан является единственным реальным и надежным союзником России на Южном Кавказе. И что только Москва может, наконец, положить конец карабахскому конфликту. Понятно, что эта тема регулярно обсуждается Путиным и с Алиевым, и с Пашиняном. И не только в контексте безопасности Южного Кавказа, но также РФ, Турции и Ирана, с которыми у противных сторон есть общие границы”.

Вместе с тем, продолжает издание, процесс урегулирования карабахского конфликта сильно застопорился после смены власти в Армении — бывший ее глава Серж Саргсян был сговорчивее Пашиняна (при нем появились надежды на поэтапное мирное урегулирование), и имел несоразмеримо больший, чем «народный премьер», политический и дипломатический опыт.

«В общем, Путину не удалось усмирить воинственность Пашиняна, причем не только в отношении Азербайджана», — уверено издание.

Но на этот раз в Ереване Путина встретят «чужие» — правительство Пашиняна почти полностью укомплектовано «воспитанниками» западных неправительственных организаций и фондов, отмечает “Росбалт”.

«Каким получится разговор на армянском «поле» — прогнозировать сложно. Но с большой долей уверенности можно предположить, что если Путин не добьется от Пашиняна разумных уступок по карабахской проблематике, прекращения преследования политиков, считающихся партнерами Кремля, российского бизнеса, отмены прозападного крена Еревана, российско-армянские союзнические отношения будут заморожены. До тех пор, пока целиком зависящая от РФ Армения не осознает, что для стратегического партнерства одних только клятв в вечной дружбе мало, и нужны реальные дела. «Благо», Москва может шантажировать Армению Карабахом и Азербайджаном: последний непременно воспользуется политической опалой Еревана. Словом, надо думать, что Путин летит в Ереван с целью остановить внешне- и внутриполитический политический хаос, учиненный Пашиняном, и угрожающий интересам безопасности региона, а также ущемлению влияния России на Южном Кавказе, поскольку, вероятно, в Москве армянский премьер явно что-то «недослышал».

Что же до визита в Азербайджан вскоре после встречи с Алиевым, он свидетельствует о том, что эта республика, учитывая процессы, происходящие вокруг Ирана, Сирии и Ближнего Востока в целом, стала для России серьезным участником модернизации системы региональной безопасности, на которую имеет большое влияние и карабахская проблема. Похоже, что сейчас заинтересованные стороны пытаются выстроить систему сдерживания расползания конфликтов на Южном Кавказе и Ближнем Востоке, о чем свидетельствуют частые встречи Путина с Алиевым и Эрдоганом, постоянные контакты последнего с азербайджанским лидером, предстоящий саммит президентов России, Ирана и Азербайджана, на котором многое может проясниться, другие совместные «мероприятия».

То есть в вопросе расширения «базы поддержки» Россия сейчас делает ставку на Азербайджан, что сильно раздражает Армению. Но Баку ведет себя последовательно и пока ничем не ущемляет интересы России, не жертвуя при этом собственным суверенитетом. А Ереван действует с точностью до наоборот. Поэтому не стоит ожидать, что визит Путина в Армению будет «урожайным» с точки зрения совместных политических перспектив сторон, но он может отрезвляюще подействовать на местное население — парламентские выборы ведь когда-нибудь состоятся. А в Азербайджане ожидается подтверждение принципов стратегического сотрудничества в широком геополитическом охвате, а также нахождение новых возможностей для взаимодействия в области энергетики, транспорта, военно-технической и гуманитарной сфере, сотрудничества на Каспии.

И, разумеется, Карабах. Путин посетит Азербайджан и Армению по завершении в обеих республиках широкомасштабных военных учений. Азербайджанская армия отрабатывает сценарий танкового прорыва обороны противника на нескольких направлениях, разгрома военных группировок и передовых подразделений Армении на территории «НКР» (кавычки наши — Minval.az), освобождения оккупированных районов путем уничтожения военных и стратегических объектов на территории противника. А армянская армия отрабатывает операции в условиях объявления войны. Символично, однако. Кто выиграет, решит, наверное, Путин», — резюмирует «Росбалт».

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