Бывший главный редактор газеты «Известия» Арсений Оганесян возглавит «Life․ru».

«Арсений Оганесян ушел из «Известий» на должность главного редактора Life», — заявил информационному агентству RNS совладелец «Life» Арам Габрелянов.

Накануне портал «Life.ru» покинули сразу трое руководителей — замгендиректора Анатолий Сулейманов, главный редактор Алексей Потапов и главный редактор telegram-канала Mash Никита Могутин.

Стало известно также, что Арам Габрелянов вернулся на должность генерального директора портала Life.ru.

Арсений Оганесян находился во главе газеты «Известия» с 2016 года.

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