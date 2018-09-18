Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что после крушения в Сирии российского самолета-разведчика Ил-20 необходимо нанести удар по Израилю, чьи истребители спровоцировали инцидент.

По мнению парламентария, на площадке, откуда взлетают израильские самолеты, надо устроить полигон «Восток-2018». «Я призываю системы „Бастион“, С-400, „Искандер“ показать, как они реально работают. Вот у нас полигон „Восток-2018“, вот то же самое надо сделать с той площадкой, с которой взлетают самолеты, — вот и все», — заявил Шерин радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что согласен с позицией Минобороны об ответственности израильской стороны за случившееся. «Вина лежит на тех, кто нагнетает обстановку вокруг Сирии, кто берет на себя единоличное право принимать решение поднять в воздух самолеты, наносить удары по Сирии, которые дестабилизируют ситуацию. Мы не можем разобраться и понять, куда нам сосредотачивать свои усилия, где отслеживать. То есть такое ощущение, что Америка, Германия, Франция, а особенно Израиль работают в интересах боевиков ИГИЛ», — заявил Шерин.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне напомнил, что Израиль в случае гибели своих военнослужащих отвечает очень жестко. «Израиль считает абсолютно приемлемым и адекватным поднимать вертолет и сносить несколько улиц какой-нибудь деревни или несколько домов на палестинской территории. Мы весь мир так приучили, что РФ не пойдет на такие меры. Поэтому мы будем ловить с вами, как теннисной ракеткой шарики-воланчики, чьи-то ракеты, будем в постоянном напряжении находиться и будем, соответственно, считать, сколько наших самолетов еще собьют», — заключил он.

Minval.az