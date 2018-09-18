Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего министра промышленности страны Виталия Вовка, которого ранее пригрозил отправить в тюрьму, своим помощником. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что отныне Вовк будет занимать должность инспектора по Витебской области.

Лукашенко, в свою очередь, объяснил причины кадрового решения. «Конечно, тут разговоров будет куча. Одни будут радоваться, другие будут сожалеть. У нас же немало в народе людей, которые руки потирают: чиновнику голову «отрубить» бы, «повесить» кого-то… Разные будут позиции и точки зрения», — указал белорусский президент.

«С сегодняшнего дня после назначения ты должен проводить там [в Витебской области] линию президента железобетонно и выполнять свои функциональные обязанности, не глядя ни на кого. Да, там есть губернатор, ему поставлены задачи. Можешь — помогай, а, в общем-то, надо взять на контроль исполнение всех тех поручений, которые касаются Витебской области», — сказал Лукашенко Вовку.

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