«Турция поддерживает и продолжит поддерживать Азербайджан в урегулировании нагорно-карабахской проблемы».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Азербайджане на параде по случаю 100-летия освобождения турецкими войсками Баку от дашнакских вооруженных формирований.

По его словам, армяно-турецкая граница будет оставаться закрытой до урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Ожидания открытия нами границ теми, кто виновен в оккупации 20% территории наших братьев и не позволяют более 1 млн наших братьев вернуться в свои дома, пустая трата времени», — заявил он.

Minval.az