Если сопредседатели МГ ОБСЕ хотят урегулирования карабахского конфликта, то прежде всего должны призвать к порядку Азербайджан. Об этом заявил находящийся в Париже премьер-министр страны-агрессора — Армении Никол Пашинян.

«Если Баку думает, что угрозами может заставить нас пойти на уступки, то ошибается. Азербайджан никак не поймет, что сегодняшняя Армения иная, это Армения, вокруг которой сплотилось все армянство, со своим новым потенциалом. И агрессивные действия Азербайджана будут не против Армении и Карабаха, а против армянства, и они встретят контрудар от сплоченного армянского народа», — сказал он.

Пашинян дал отрицательный ответ на вопрос состоится ли его встреча с главой Азербайджана по вопросу урегулирования.

Он также сказал, что обсуждал с президентом Франции тему Карабаха.

«Он спрашивал, имеется ли, действительно, возможность серьезно обсудить вопрос разрешения проблемы? B связи с этим мы обменялись мнениями, и я сказал ему, что, с моей точки зрения, руководство Азербайджана не столь уж искренне, когда говорит об урегулировании карабахского конфликта. Это возможно лишь при наличии в регионе атмосферы урегулирования. Но мы слышим угрозы, а говорить об урегулировании в таких условиях просто не реалистично», — сказал Пашинян.

Minval.az