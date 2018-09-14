Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном в пятницу в Париже заявил о готовности расширить сотрудничество с Ереваном.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства Армении, Э.Макрон заявил, что Франция готова продолжить усилия по расширению сотрудничества с Арменией в различных направлениях.

«На встрече стороны обменялись мнениями по вопросу карабахского урегулирования, заявили о важности исключительно мирного решения проблемы. Н.Пашинян высоко оценил роль посредников Минской группы ОБСЕ и Франции по обеспечению стабильности в регионе. Премьер заявил, что Армения привержена продолжению переговоров по достижению мирного урегулирования», — отметили в пресс-службе.

Minval.az