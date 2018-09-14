В турецком городе Бурса начался суд над директором стройки, убившем своего служащего, гражданина Азербайджана Сулеймана Нуферова, из-за трехсот лир (примерно 84 маната или 50 долларов).

Как сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на турецкие СМИ, приехавший из Азербайджана в Турцию 27-летний месхетинский турок Нуферов начал работать на стройке, директором которой был некий Сулейман Кабиз. Проработав некоторое время, Нуферов ушел с работы, так как ему не платили зарплату.

В июле этого года Нуферов вновь пришел в офис к директору за своим жалованием. Между ним и его бывшим работодателем завязался спор, во время которого Кабиз нанес Нуферову ножевое ранение. Несмотря на то, что раненого мужчину доставили в больницу, спасти его не удалось.

На судебном процессе подсудимый подтвердил, что был должен Нуферову деньги. Однако он заявил, что не помнит, как во время спора ударил его ножом.

В частности, Кабиз рассказал, что во время скандала Нуферова поддерживали другие сотрудники.

«А я сказал, что говорить может только Сулейман. Я помню, что замахнулся ножом, но как ударил – не помню. После удара Сулейман и его друзья убежали. Потом пришли рабочие со стройки и сказали, что Сулейман по дороге упал. Я нашел автомобиль и доставил его в больницу, и он там умер», — сказал обвиняемый, добавив, что не хотел убивать Нуферова.

При этом Кабиз признался, что у него были при себе деньги, когда Нуферов пришел к нему, но он намеренно не вернул ему долг.

Судебный процесс будет продолжен.

Minval.az