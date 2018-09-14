Начальник полиции Армении Валерий Осипян не был информирован о том, что экс-министр обороны Армении, объявленный в межгосударственный розыск, имеет гражданство России. Об этом заявил сам Осипян, комментируя уголовное дело против Арутюняна и, в частности, отказ России вести розыск экс-министра, сообщает «Спутник -Армения».

Ранее Арутюнян был объявлен в межгосударственный розыск. Он обвиняется в свержении конституционного строя и проходит по делу первого марта. Российские СМИ сообщали, что российская сторона отменила розыск Арутюняна на своей территории.

Затем полиция Армении подтвердила, что получила письменное оповещение от российской стороны об отмене розыска в отношении экс-министра обороны страны.

«Я не был информирован о том, что Михаил Арутюнян является гражданином России. И полиция в соответствующем порядке получила эти сведения», — сказал Осипян.

В рамках уголовного дела по событиям первого марта обвинения были предъявлены также генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову и второму президенту Роберту Кочаряну. Хачатуров освобожден под залог. Кочарян был арестован, но обжаловал арест в Апелляционном суде и также выпущен из-под стражи.

1-2 марта 2008 года, после президентских выборов, в Ереване начались круглосуточные митинги. Для их разгона власти применили силу. В ходе операции погибли 10 человек.Виновные в случившемся до сих пор не наказаны.

Minval.az