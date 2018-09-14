Азербайджан в очередной раз нарушил международные обязательства. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя сообщения о проведении азербайджанскими ВС широкомасштабных учений.

«Это очередное нарушение. Проводятся крупные учения с привлечением войск. Азербайджанская сторона в соответствии со своими международными обязательствами был обязан информировать страны ОБСЕ», — посетовал Балаян.

Как сообщалось ранее, с 17 по 22 сентября ВС АР проведут широкомасштабные оперативно-тактические учения с участием различных видов и родов войск, а также объединений и соединений. К учениям будут привлечены свыше 20 тыс. военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, более 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 единиц истребительной и бомбардировочной авиации, до 20 единиц армейской авиации различного назначения, заявили «Минвалу» в Минобороны Азербайджана.

Кроме того, в ходе учений будут отработаны вопросы танкового прорыва эшелонированной обороны противника на нескольких направлениях, разгрома военных группировок и передовых подразделений Армении на территории Карабаха, а также будут выполнены задачи по освобождению оккупированных территорий путем уничтожения военных и стратегических объектов, расположенных на территории врага нанесением ему ракетно-артиллерийских и авиационных ударов.

Minval.az