Начальник Управления международного военного сотрудничества Министерства Обороны Азербайджанской Республики генерал-майор Гусейн Махмудов встретился с находящейся в нашей стране делегацией, возглавляемой начальником Управления двустороннего сотрудничества и региональных инициатив Министерства Обороны Республики Болгария госпожой Даниелой Григоровой, сообщает МО АР.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности, текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, а также совместные мероприятия, которые будут проводиться в сфере расширения связей.

Minval.az