13 сентября Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с Министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, сообщает МО АР.

Перед встречей израильская делегация посетила Аллею почетного захоронения, почтила память и возложила венки к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева. Делегация также почтила память и возложила цветы к могиле выдающегося ученого офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

Гости посетили также Аллею шехидов, где возложили цветы к могилам героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана и венки к монументу «Вечный огонь».

Затем в Министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи.

Министр обороны Израиля прошел перед почетным караулом, после чего были исполнены государственные гимны двух стран. Согласно протоколу, гость оставил запись в «Книге почета».

Говоря о высоком уровне партнерства между двумя странами, генерал-полковник З.Гасанов отметил важную роль данного партнерства не только в развитии наших государств, но и в обеспечении безопасности во всем регионе.

В ходе встречи Министр обороны Азербайджана довел до внимания гостя, что Армения, как страна-агрессор, поддерживающая терроризм на государственном уровне, создает основную угрозу региональной стабильности и заинтересована в обострении обстановки на линии соприкосновения войск.

Высоко оценив исторические корни и связи между нашими народами, А.Либерман выразил удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества между странами и особо подчеркнул значимость подобных встреч в плане расширения отношений.

На встрече также обсуждались аспекты региональной безопасности, перспективы развития сотрудничества между двумя странами в военной, военно-технической сферах, организация рабочих встреч на уровне экспертов и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Minval.az