В Тихом Океане в Атакамском желобе у западного побережья Южной Америки найдено три новых вида глубоководных жителей, сообщает Daily Mail с отсылкой на сайт университета Ньюкасла.

Находку обнаружила большая группа из 40 ученых из 17 стран. Находки отнесли к семейству липаровых — морским слизням. Временно морских обитателей назвали розовый, синий и фиолетовый.

Ученые использовали глубоководные камеры-ловушки, которые погрузили на глубину 7,5 тысячи метров. Обнаруженные создания отучаются от жителей верхних водных слоев. У них нет больших зубов и чешуи, а также они полупрозрачные.

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