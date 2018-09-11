Life.ru, Илья Ухов: В череде кадровых назначений ультрареволюционной власти в Армении появился, кажется, новый бриллиант. Как сообщают в армянском сегменте «Фейсбука», премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил своим помощником некую Софью Навасардян, ключевая заслуга которой состоит в том, что она, оказывается, является личным парикмахером жены Пашиняна Анны Акопян. Сделано это на самом деле вовсе не из-за проснувшихся великих государственных талантов госпожи Навасардян, а по причине удобства оплаты её услуг из средств не самого, так сказать, богатого бюджета Республики Армения. Крайне показательный случай, который наглядно характеризует реальное отношение победивших «революционеров» к государственному карману, к собственным привилегиям и дарованным вместе с должностью доступом ко многим недоступным простым людям благам.

Просто напомню, что господин Пашинян и вся стоявшая (и стоящая до сих пор, на кого же ему опираться-то ещё) за ним прозападная политическая коалиция пришли к власти во многом на волне обещания покончить с привилегиями, сократить расходы на содержание чиновников и вообще — быть ближе к народу. Пашинян стал вести свои стримы в «Фейсбуке» и в других соцсетях — собственно, к этому и свелись все косметические изменения в государственных подходах.

Кадровая политика Пашиняна на фоне его публичных заявлений о верности курсу на союзнические отношения с Россией при этом выглядит по меньшей мере странной. Премьер Армении окружил себя выпускниками специализированных европейских и американских программ, многие из которых прямо финансировались Госдепартаментом, Еврокомиссией, различными западными фондами и НКО. При этом многие профессионалы из команд предыдущих премьеров и президентов Армении сознательно игнорируются и даже подвергаются репрессиям — наиболее вопиющим случаем стал, конечно же, арест Роберта Кочаряна.

Однако особую пикантность назначению Софьи Навасардян на ответственный пост помощника главы армянского правительства придаёт тот факт, что она входит в довольно агрессивную псевдохристианскую секту «Слово жизни», о чём написано на страничке в «Фейсбуке» у самой Софьи Навасардян. «Слово жизни» — это классический культ в духе харизматов-неопятидесятников, построенный по сетевому принципу и стремящийся к полному контролю над своей паствой, её контактами, социальными ролями и порой даже имуществом. И вот сторонница секты становится личным помощником премьера, имея до этого многолетний беспрепятственный доступ и к супруге Пашиняна.

Это назначение становится в общий поток аналогичных историй: в частности, совсем недавно о причастности к секте «Слово жизни» заявил управделами аппарата премьер-министра страны Геворг Ачемян — также весьма высокопоставленный государственный чиновник. Как отмечают эксперты-религиоведы, в Армении кроме «Слова жизни» действует сеть афиллированных с нею религиозных структур, в частности «Новое поколение» («Нор ерунд»), «Рема» и ряд других, причём численность их прихожан оценивается ориентировочно в 100 тысяч человек, что для такой небольшой страны, как Армения, является цифрой крайне высокой. Атаки сектантов осуществляются и на традиционные церковные структуры ААЦ и её священноначалие.

И вот представителями этой секты себя окружает Пашинян, продвигает их на государственные посты и оказывает протекцию. Возникает вопрос: что заставляет нынешнего премьера Армении принимать столь странные кадровые решения? Может быть, взгляды сектантов каким-то образом близки Николу Пашиняну? Может быть, учитывая близость к его супруге Софьи Навасардян, у сектантов есть какие-то эксклюзивные сведения о делах и связях Пашиняна? От ответов на эти вопросы будет на самом деле зависеть то, насколько глубоко завязло нынешнее руководство Еревана в связях с иностранными центрами влияния, работающими против поступательного развития российско-армянских союзнических отношений.

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