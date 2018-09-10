Власти Саудовской Аравии задержали египтянина-мигранта за «непристойное поведение», сообщает Reuters. Мужчина выложил в интернет видео, на котором он завтракает вместе с коллегой женского пола. Саудовцев возмутило то, что женщина, одетая в никаб, кормит его с рук.

Видео активно обсуждают в арабском сегменте Twitter. Там оно сопровождается предупреждением о «деликатном характере». Часть пользователей требует наказать не только мужчину, но и его коллегу.

Египтянина, исповедующего бахаизм, задержали в отеле, где он работал. Ему предъявят обвинения по целому ряду нарушений — в том числе за то, что он трудился в гостиничной индустрии, что запрещено иммигрантам. Министерство труда также вызвало на разговор владельца отеля: по саудовским законам он обязан был позаботиться о том, чтобы мужчины работали отдельно от женщин.

В связи с инцидентом прокуратура выпустила заявление, призывающее иностранцев соблюдать законы Саудовской Аравии и уважать ее ценности и традиции, передает Лента.ру.

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