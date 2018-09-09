На встрече с представителями России и Турции обсуждался вопрос торговли с использованием местных валют вместо доллара, сообщает издание Tehran Times со ссылкой на главу иранского ЦБ Абдолнасер Хеммати (Abdolnaser Hemmati).

Как пишет издание, торговля с использованием национальных валют нужна, чтобы «сократить влияние доллара на торговлю и экономику трех стран».

Как сообщает газета со ссылкой на агентство ILNA, Хеммати и глава иранского министерства нефти Бижан Зангане обсудили в ходе трехсторонней встречи с Россией и Турцией «различные вопросы», в частности, обмен национальными валютами с целью исключения доллара и развитие торговых и экономических отношений.

«Мы решили провести последующую работу в связи с соглашениями на встречи с главой российского ЦБ в Москве», — цитирует агентство ILNA слова главы ЦБ Ирана.

В пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами обсуждения стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республике.

Minval.az