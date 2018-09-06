В парках Ашхабада полицейские вылавливают молодых парней и девушек и вымогают с них деньги якобы за неподобающее поведение, передает издание «Хроника Туркменистана» со ссылкой на сообщения читателей.

Молодые люди, часто проводят время в парках. Недавно бывшие одноклассники собрались в парке. Ближе к вечеру один за другим группу покидали люди. Оставшиеся парень с девушкой обнялись на прощание, и в это время из кустов выскочил полицейский и закричал, что обниматься нельзя.

Уверенная в своей невиновности девушка стала возмущаться. После чего сотрудник ППС вызвал коллегу, который дежурил в машине неподалеку. Однако девушка громко спрашивала: «Мы целовались, занимались сексом? Мы друзья и на прощание обнялись». Полицейский потребовал, чтобы она говорила тише и объяснял, что около дома можно при прощании обниматься, а в парке нельзя. В ответ молодые люди потребовали назвать законы, в которых это прописано. Доказать полицейские ничего не могли и отпустили молодых людей.

По данным издания, это не единичный случай, с таким беззаконием люди в парках сталкиваются постоянно. Бывает и так, что с молодых людей вымогают деньги или отправляют в участки, где сумма штрафа возрастает. В то же время, когда власти это объясняют борьбой за нравственность, девушки и женщины отмечают, что нередки случаи, когда на улицах к ним подъезжают молодые люди на машинах и пристают. На такие приставания полиция никак не реагирует.

Minval.az