На Филиппинах убитая горем девушка вышла замуж за мертвеца.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на информационный портал Coconuts.

«Церемония» прошла в городе Кауаян, провинция Исабела. 19-летняя филиппинка Зарин (Zyrine) пришла на похороны своего возлюбленного Джейка Энтони Макадангданга (Jake Anthony Macadangdang) в платье невесты. Она произнесла над его телом клятвы верности и надела кольцо на свой палец. Второе кольцо Зарин положила на руку жениха, потому что его пальцы окоченели, и надеть украшение на них не представлялось возможным.

Согласно семейному кодексу Филиппин, брак не считается заключенным, если один из партнеров не дал добровольного согласия. О посмертном браке в нем не упоминается.

Ее жених был убит в прошлом месяце бизнесменом по имени Аарон Кристиан Рейес (Aaron Christian Reyes). Он врезался на своей машине в Макадангданга и его друзей, ехавших на мотоциклах. До этого они повздорили и подрались в баре. В аварии помимо юноши пострадало восемь человек.

Макадангданг только закончил школу и искал работу за границей. Он встречался с Зарин со школы, и ее семья очень любила его, потому и позволила провести необычную церемонию.

Посмертный брак является законным во Франции, подобные церемонии проводятся в Судане и Китае. Во Франции семейный союз регистрируется задним числом на дату, до которой жених или невеста погибли. Заявление на брак подается на имя президента, а у заявителя должны быть уважительные причины вроде наличия общего ребенка. Такой брак не влечет за собой право наследования при отсутствии завещания в пользу живущего супруга и полагает отсутствие какой-либо общей собственности супругов.

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