О том, что в Азербайджане в конце следующего года будет организовано производство коммерческих автомобилей Группы ГАЗ, уже говорилось. Теперь же стали известны новые факты грядущего проекта.

Как и планировалось, завод будет построен в партнерстве с местной компанией «Азермаш» в городе Гаджигабул. До старта производственного процесса азербайджанские специалисты пройдут обучение на «ГАЗ»е. Собирать автомобили станут из машинокомплектов, доставленных с основного завода фирмы в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что на предприятии будут выпускать только Газели Бизнес и Next, а также Газоны Next. Теперь же стало известно, что через некоторое время после старта сборки в Азербайджане к ним присоединятся и автобусы. Причем речь идет не только о маленьких Векторах Next, но и о более крупных городских «ЛиАЗ»ах моделей 4292 и 5292.

Интересно, что определенные компоненты на конвейер будут поставлять и местные производители. Правда, о высоком уровне локализации при небольших объемах сборки (около тысячи машин в год) никто не говорит, поэтому, скорее всего, поставщики из Азербайджана будут снабжать сборочную линию мелочовкой вроде уплотнителей или ковриков.

