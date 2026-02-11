В Индии 70-летний мужчина стал жертвой дикого слона. Об этом сообщает Deccan Herald.

Инцидент произошел в поселении Матакере на территории тигрового заповедника Бандипур, где слон-одиночка по кличке Бхыра, считающийся агрессивным, уже несколько дней беспокоил местных жителей. Пенсионер по имени Маада ранним утром вышел из дома, чтобы справить нужду. В этот момент слон набросился на него и затоптал.

Лесничий К.Р.Нараян подтвердил, что именно 40-летний Бizira ответственен за нападение. Тело было отправлено в больницу для вскрытия. Власти пообещали семье погибшего компенсацию в размере двух миллионов рупий (около 22 тысяч долларов).

У Маады остались жена и три дочери. Жители деревни потребовали от властей поймать агрессивное животное.