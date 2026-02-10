Как сообщалось ранее, сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс выступили с заявлениями для прессы.

Президент Ильхам Алиев заявил:

-Уважаемый господин вице-президент.

Уважаемые гости.

Дамы и господа.

Для нас большая честь приветствовать господина вице-президента с официальным визитом в Азербайджане. Сегодня у нас состоялась очень хорошая беседа, в ходе которой были затронуты многие вопросы нашей двусторонней повестки дня. Мы очень благодарны администрации Трампа-Вэнса за очень позитивное отношение к Азербайджану. Сегодняшнее торжественное подписание Хартии о стратегическом партнерстве является отражением очень напряженной работы, которую наши команды проводили в течение шести месяцев. Состоявшаяся шесть месяцев назад историческая встреча в Вашингтоне с президентом Трампом и подписание документа о создании рабочей группы для разработки Хартии о стратегическом партнерстве открыли новые возможности для двустороннего сотрудничества.

Для нас большая честь быть стратегическим партнером самой могущественной страны мира – Соединенных Штатов Америки. Мы также очень благодарны президенту Трампу, вице-президенту Вэнсу и их команде за их вклад в установление мира на Кавказе. В августе прошлого года Армения и Азербайджан в Белом доме в присутствии президента Трампа парафировали мирное соглашение, а также подписали Совместную декларацию о мире, которую президент Трамп также подписал в качестве свидетеля. И в течение этих шести месяцев мы уже живем в мире. Мы учимся жить в условиях мира. И мы очень благодарны правительству Соединенных Штатов за этот огромный вклад.

Мы не только сняли все ограничения на транзит грузов через Азербайджан в Армению, но и сами начали поставлять нефтепродукты в Армению, тем самым фактически начав торговлю и начав сотрудничество. Одним из важных результатов усилий администрации Трампа-Вэнса в нашем регионе является реализация проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), который не только соединит две части Азербайджана, но и станет очень надежным, безопасным и крупномасштабным транспортным коридором, соединяющим Азию с Европой через территорию Азербайджана, Армении и других соседних стран, тем самым укрепляя достигнутое на пути мирного урегулирования в регионе.

Сегодня отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном вступают в совершенно новую фазу. В Хартии, которую мы подписали с нашим уважаемым гостем, определены различные направления нашего сотрудничества. Мы будем продолжать тесно сотрудничать по вопросам безопасности и антитеррористических операций. Мы продолжим работу по вопросам, связанным с энергетической безопасностью. Сегодня Азербайджан за счет своих ресурсов природного газа обеспечивает энергетическую безопасность 16 стран. Одиннадцать из них являются членами НАТО, союзниками Соединенных Штатов.

Связность, как я уже упоминал, благодаря маршруту TRIPP станет еще одним вкладом в развитие мира и сотрудничества в регионе. Мы также открываем новую главу сотрудничества в сфере продаж оборонной продукции, которая также является очень перспективной, и, конечно же, создания дата-центров искусственного интеллекта, которые сегодня являются частью нашей двусторонней повестки дня и где мы уже имеем предварительные результаты взаимодействия с ведущими американскими компаниями. Иными словами, сегодняшний визит вице-президента Вэнса можно назвать историческим с точки зрения приема нашего друга и гостя, а также с точки зрения содержания переговоров и подписанной стратегической Хартии. Господин вице-президент, еще добро пожаловать.