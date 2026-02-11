На научной конференции ООН в Вене представители Ирана и России заявили, что спутниковая группировка Starlink компании SpaceX Илона Маска нарушает международное право, размывая границы между коммерческими и военными технологиями, сообщает Bloomberg.

Иран отметил, что «незаконная эксплуатация» Starlink на территории страны нарушает её суверенитет. По мнению Тегерана, «коммерческую спутниковую мега-группировку» используют в военных целях без санкции правительства.

Представители России добавили, что Starlink может нарушать Договор о космосе 1967 года, ратифицированный США и более 100 странами, который требует учитывать интересы других участников космической деятельности. По их словам, крупная частная спутниковая сеть «вряд ли соответствует интересам долгосрочной устойчивости использования космоса».

Иран также выступил против Starlink в Международном союзе электросвязи ООН в Женеве, отметив, что сеть нарушает правила, запрещающие телекоммуникационные услуги без одобрения национальных властей.