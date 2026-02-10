Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписание мирного договора с Азербайджаном находится в повестке армянских властей до парламентских выборов.

Об этом он сообщил в интервью Общественному телевидению Армении, отвечая на вопрос о вероятности подписания договора до выборов.

«У меня есть такая повестка. Давайте не будем говорить о восприятиях. В повестке было подписать в декабре, январе, октябре, апреле прошлого года, поскольку обсуждения по проекту мирного соглашения завершились в марте прошлого года. Так что продолжим работать», — отметил Пашинян.

Отметим, что парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня 2026 года.