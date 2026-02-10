Президент Финляндии Александр Стубб 10 февраля заявил об изменении глобальной политики в сфере ядерного оружия. Его слова приводит финское издание Yle.

По словам Стубба, ранее существовали две ядерные сверхдержавы — США и Россия, однако теперь к ним присоединился Китай.

Он отметил, что ключевой вопрос заключается в том, смогут ли три ядерные сверхдержавы ограничить собственное производство ядерного оружия.

Как подчеркнул финский президент, около четверти из 200 государств мира теоретически могли бы создать собственное ядерное оружие, однако Финляндия не является и не станет ядерным государством.