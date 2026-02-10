Азербайджан разрешил экспорт армянской продукции в третьи страны через свою территорию, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В интервью Общественному телевидению Армении он напомнил, что железнодорожное сообщение через Азербайджан в Армению продолжает работу.

«Очень важно зафиксировать, что железнодорожное сообщение из Армении во внешний мир через территорию Азербайджана также открыто, и у меня есть впечатление, что наш бизнес еще не переварил эту новость», — отметил Пашинян.

По его словам, эти вопросы обсуждались в ходе встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Абу-Даби.