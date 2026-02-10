Как сообщалось ранее, в Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом в расширенном составе.

Приветствуя гостей, президент Ильхам Алиев сказал: Уважаемые гости, еще раз добро пожаловать в Азербайджан. Я очень рад вас видеть. Для нас большая честь принимать делегацию во главе с вице-президентом Соединенных Штатов.

Мы только что обсудили различные аспекты нашей двусторонней повестки дня, а также вопросы регионального развития. Теперь мы продолжим наш диалог в более широком контексте. Мы высоко ценим отношения между нашими странами, особенно за последние шесть месяцев, которые были абсолютно фантастическими для нашего партнерства.

За последние шесть месяцев я дважды встречался с президентом Трампом, а также Ваш официальный визит в Азербайджан — это действительно демонстрирует взаимный интерес и обоюдное желание укреплять наше партнерство. Сегодня наше партнерство будет официально поднято на более высокий уровень, и масштаб деятельности и взаимодействия между нашими командами действительно демонстрирует высокий уровень партнерского духа.

Желаю вам приятного пребывания, и я уверен, что этот визит станет еще одним вкладом в наше прочное сотрудничество. Еще раз добро пожаловать.

Вице-президент Джей Ди Вэнс сказал: Отлично, спасибо Вам, президент Алиев, и спасибо Вашей команде за гостеприимство. Сегодня с нами здесь находятся одни из лучших сотрудников правительства США, и президент передает Вам наилучшие пожелания. Он очень благодарен за Ваше партнерство.

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, как мне кажется, является седьмым или восьмым мирным соглашением, заключенным им. Я знаю, что он очень гордится им, потому что он восхищается как Вашей страной, так и, конечно же, Арменией. Но, к сожалению, предыдущая администрация допустила множество ошибок, и одной из них стала весьма недальновидная политика в отношении Азербайджана. Под руководством Президента мы это исправили.

Я очень благодарен за это, и я знаю, что он благодарен за партнерство и дружбу, которые существуют между вами, нашими командами, а также между Вашей администрацией и нашей администрацией. Так что мы искренне рады находиться здесь.

Думаю, у нас будут плодотворные переговоры, и, конечно же, подписание Хартии о стратегическом партнерстве, чего я с нетерпением ожидаю. Это встреча друзей, которые уже многого добились за последний год, и, я уверен, мы достигнем еще большего в ближайшие три года. Спасибо, что пригласили нас.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Вице-президент США подчеркнул лидерство президента Ильхама Алиева в продвижении мирной повестки.

Глава нашего государства затронул особую роль президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в достижении мира между Азербайджаном и Арменией.

Отметив царящую в Азербайджане толерантную среду, Джей Ди Вэнс подчеркнул, что представители разных религий живут в нашей стране как одна семья, в условиях мира и дружбы.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями по вопросам, связанным с развитием транспортного коридора TRIPP, затронуто сотрудничество между Азербайджаном и США в политической, экономической, торговой сферах, в области высоких технологий, искусственного интеллекта, создания дата-центров и других направлениях, обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.