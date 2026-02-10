Как сообщалось ранее, сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс выступили с заявлениями для прессы.

Джей Ди Вэнс заявил:

-Я хочу передать наилучшие пожелания от президента Соединенных Штатов как лично вам, так и народу Азербайджана. Это партнерство и дружба, которые, на мой взгляд, очень долгое время оставались недооцененными, но при этом являются чрезвычайно важными для Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что многие американцы, возможно, не знают, что, например, азербайджанцы были одними из последних, кто покинул Афганистан. Они оказали большую поддержку в глобальной войне с терроризмом. Они сражались бок о бок с морскими пехотинцами Соединенных Штатов в Афганистане и, фактически, заслужили репутацию одних из самых стойких и отважных войск в мире. И именно поэтому мы хотели приехать сегодня – чтобы выразить нашу признательность за эту дружбу, а также чтобы действительно перевернуть страницу и открыть новую главу.

И я думаю, что нас ждут еще более крепкие и лучшие отношения под руководством президента Трампа и под руководством президента Алиева здесь, в Азербайджане. Есть о чем поговорить и о многом объявить.

Мы могли бы провести, я думаю, весь день здесь, говоря о некоторых замечательных вещах, которые происходят. Мы собираемся отправить в Азербайджан несколько новых катеров, чтобы помочь вам в защите ваших территориальных вод. Мы с гордостью объявляем, и я полагаю, что я был одним из самых первых, кто пролетел вдоль нового маршрута Трампа для международного мира и процветания (TRIPP), которая соединит две отдельные части Азербайджана. Мы надеемся, что приведет к сотрудничеству в сфере экономики, в области природных ресурсов и критически важных минералов, которое позволит действительно закрепить это поразительное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Потому что мы знаем, что одним из важнейших факторов, предотвращающих боевые действия и вспышки войн, является культурный обмен между двумя народами, совместная работа и, конечно же, создание общего процветания через сотрудничество, а не через противостояние друг с другом.

Что касается мирного соглашения, я действительно думаю, что президент Алиев заслуживает огромного признания. Я был в Армении сегодня ранее, и без лидерства премьер-министра Армении и президента Азербайджана мы бы не заключили это мирное соглашение. И, действительно, три человека, я думаю, создали исторический мир: президент этой страны, премьер-министр Армении и, конечно, президент Соединенных Штатов. Работая вместе, они создали мир там, где прежде была война, и я думаю, в будущем создадут процветание там, где когда-то были только боевые действия и конфликты. Это удивительное свидетельство лидерства президента, а также лидерства президента Алиева. И опять же, это то, чему президент Соединенных Штатов посвятил нашу внешнюю политику. Зачем нам воевать друг с другом, если мы можем заниматься торговлей, выстраивать партнерские отношения между собой?!

Считаю, что партнерство между США и Азербайджаном приведет к еще большему миру и безопасности в регионе. У американских рабочих появится доступ к дополнительным рынкам. Это создаст более совершенный мир, в котором люди будут торговать вместо того, чтобы воевать друг с другом. И я думаю, что суть миссии президента Соединенных Штатов и проводимой им внешней политики заключается в признании того, что мы можем объединиться вокруг общих интересов и действительно построить что-то великое вместе.

Мы подписали Соглашение о стратегическом партнерстве, которое, я думаю, официально закрепит это партнерство и четко продемонстрирует, что отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном будут прочными и плодотворными для народов обеих наших стран.

От себя лично хочу сказать, что я невероятно рад быть здесь. Я говорил своим сотрудникам перед посадкой, что, помимо президента Трампа, единственный лидер в мире, у которого действительно хорошие отношения и с турками, и с израильтянами, — это президент Алиев. И я сказал, что это означает, во-первых, что здесь, должно быть, действительно очень вкусная еда. Во-вторых, он, должно быть, очень обаятельный человек. Могу подтвердить, что он очень обаятельный. Чуть позже мы узнаем, какая здесь еда, и я уверен, что она будет великолепной. Позвольте мне сказать, что вторая леди и я с большим удовольствием ожидаем сегодняшнего ужина. И, насколько я понимаю, вице-президент Азербайджана также является супругой президента, и, надеюсь, это не натолкнет вторую леди на какие-либо мысли, но я просто хочу сказать, что лично для меня, а также благодаря дружбе наших великих народов, для меня большая честь быть здесь, и для меня большая честь продолжить дискуссию.

Да благословит вас Бог. Большое спасибо.