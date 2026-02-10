Торговая палата США успешно завершила первую бизнес-миссию в Азербайджан, говорится в сообщении американского посольства в Азербайджане.

Старший вице-президент Торговой палаты США Хуш Чокси отметил, что миссия открывает новые каналы диалога между частным сектором США и деловыми кругами Азербайджана. Обсуждались экономические приоритеты, инвестиционная среда и долгосрочное партнерство в сферах энергетики, цифровой экономики, транспорта и обороны.

Временный поверенный посольства Эми Карлон подчеркнула историческое значение визита 30 ведущих компаний США и его вклад в реализацию видения устойчивого мира и процветания на Южном Кавказе.

Представитель Visa Кристина Дорос добавила, что компания поддерживает развивающуюся экосистему цифровых платежей Азербайджана и привержена продвижению инноваций, финансовой инклюзивности и безопасных безналичных решений.