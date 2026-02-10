В Генеральную прокуратуру Республики Казахстан было подано заявление в отношении комика Нурлана Сабурова, сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс». С соответствующим обращением выступил общественный активист Марат Турымбетов.

По его словам, около семи месяцев назад Сабуров якобы оказывал финансовую и материальную поддержку бойцам подразделения «Легион Вагнер Истра», участвующим в «специальной военной операции». Активист утверждает, что комик отправил военнослужащим десять питбайков и сопроводил помощь пожеланием победы.

Сам Турымбетов отметил, что осознаёт всю ответственность за свои слова и готов понести наказание, если информация не подтвердится.

Нурлан Сабуров публично пока не комментировал обвинения, официальной реакции надзорных органов также не поступало.