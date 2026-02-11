Международная организация по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дала разрешение американской теннисистке Серене Уильямс на возобновление карьеры. Об этом сообщает издание Independent.

Согласно информации, 44-летняя спортсменка имеет право вернуться к профессиональному теннису с 22 февраля. Первые слухи о возвращении Уильямс на корт появились в 2025 году, когда она была включена в группу допинг-контроля.

Уильямс, последний раз завоевавшая титул в одиночном разряде на турнирах Большого шлема в 2017 году, не участвовала в соревнованиях с Открытого чемпионата США 2022 года. При этом Женская теннисная ассоциация пока не комментировала вероятное возвращение спортсменки.