Североевропейские страны выделяют на военную помощь Украине треть от всей поддержки НАТО Киеву. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард на совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен.

«Наши страны предоставили одну треть военной помощи, которую страны НАТО предоставили Украине», — сказала она.

Глава шведского МИД отметила, что численность населения скандинавского региона в общей сложности составляет менее 30 миллионов человек, тогда как население стран НАТО — около одного миллиарда.