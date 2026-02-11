Житель турецкого города Кайсери Рифат Оздемир заявил, что из-за внешнего сходства его постоянно сравнивают со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, поэтому он решил переехать в другой город.

«Я устал от всего этого, от взглядов прохожих. Еду в Анкару, там не буду выходить из дома неделю, пока не уляжется шум», — написал Оздемир в соцсети.

По его словам, в последнее время люди на улице стали недобро на него смотреть, и его жизнь превратилась в кошмар. Как писали местные СМИ, мужчина попросил сограждан перестать сравнивать его с Эпштейном и заявил, что собирается сменить прическу и отпустить бороду.