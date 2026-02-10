Основатель Telegram Павел Дуров выступил с первым заявление на фоне сообщений о мерах против мессенджера в России.

«Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры.

8 лет назад Иран пытался применить ту же стратегию — и потерпел неудачу. Он запретил Telegram под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу.

Несмотря на запрет, большинство иранцев до сих пор пользуются Telegram (обходя цензуру) и предпочитают его приложениям, подвергающимся слежке.

Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением. Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на любое давление», — написал основатель мессенджера в своем канале.