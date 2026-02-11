Король Великобритании Карл III прокомментировал обвинения в адрес своего брата, экс-принца Эндрю. Об этом сообщает издание People.

«Король ясно выразил на словах и беспрецедентными действиями свою глубокую обеспокоенность по поводу продолжающих появляться обвинений в отношении поведения господина Маунтбаттен-Виндзора. Хотя конкретные претензии должны быть рассмотрены самим господином Маунтбаттен-Виндзором, если к нам обратится полиция долины Темзы, мы готовы оказать им поддержку», — говорится в официальном заявлении.

Также отмечается, что члены королевской семьи поддерживают жертв «всех форм насилия».