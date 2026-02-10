На месте, где раньше были только борьба и конфликт, воцарится безопасность. Это яркий пример лидерства президента Трампа, а также лидерства президента Алиева.

Об этом заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в совместном заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым.

«Зачем нам сражаться друг с другом, если мы можем заниматься торговлей, выстраивать партнерские отношения между собой?! Считаю, что партнерство между США и Азербайджаном приведет к еще большему миру и безопасности в регионе. У американских рабочих появится доступ к дополнительным рынкам. Это создаст более совершенный мир, в котором люди будут торговать вместо того, чтобы сражаться друг с другом», — отметил Джеймс Д.Вэнс.