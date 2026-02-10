Агдамский «Карабах» завершил переговоры с американским клубом «Коламбус Крю». Достигнуто соглашение о переходе Наримана Ахундзаде в клуб MLS. Об этом говорится в сообщении азербайджанского клуба.

«Нариман Ахундзаде забил 24 гола в 84 матчах Премьер-лиги. В составе нашей команды он трижды становился чемпионом страны и один раз выигрывал Кубок.

Отметим, что Нариман также выступал за сборные Азербайджана до 19 и до 21 года, а в составе основной национальной команды провел 13 матчей.

Мы благодарим Наримана Ахундзады за его упорство, профессионализм и вклад в успехи клуба на протяжении этих лет и желаем ему удачи на новом этапе карьеры», — говорится в сообщении клуба.



Контракт с 21-летним футболистом подписан до июня 2029 года. Он перешел в «Коламбус Крю» в рамках программы MLS U-22. Игрок присоединится к новой команде после получения американской визы.

«Нариман привнесет в нашу команду новые навыки, которые добавят ей новое измерение. Его технические способности в сочетании с высокой работоспособностью хорошо впишутся в наш стиль игры, — заявил генеральный менеджер «Коламбус Крю» Исса Талл. — Несмотря на свой юный возраст, Нариман уже получил ценный опыт на внутреннем уровне, в Европе и в составе национальной сборной. Мы рады приветствовать его в «Коламбус Крю» и с нетерпением ждем возможности наблюдать за его развитием в нашем клубе».