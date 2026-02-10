Я хотел бы передать Вам, а также всему азербайджанскому народу самые искренние приветствия от Президента США.

Об этом сказал вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в совместном заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым.

«Я считаю, что наше партнерство и дружба являются самыми долгосрочными и чрезвычайно важными для США. Возможно, многие американцы не знают, что азербайджанцы стали последней стороной, покинувшей Афганистан. Они оказали очень значимую поддержку глобальной борьбе с терроризмом. Они плечом к плечу с военнослужащими США сражались в Афганистане и, по сути, несмотря на свою малочисленность, завоевали репутацию одних из самых крутых и яростных бойцов по сравнению с ребятами из любого другого региона мира. Сегодня мы приехали сюда в знак благодарности за эту дружбу, чтобы перевернуть страницу и перейти к следующей главе», — добавил он.