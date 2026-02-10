Ключевым событием только что наступившего 2026 года для внешней политики Азербайджана без всякого преувеличения стал визит в регион вице-президента Соединённых Штатов Джей Ди Вэнса и подписание Хартии о стратегическом партнёрстве между двумя странами. Этот базовый рамочный документ закладывает основы двустороннего взаимодействия на многие годы вперёд и формирует институциональный каркас отношений нового уровня — при том, что его подготовка велась в форсированном режиме и заняла всего около полугода. Уже один этот факт наглядно демонстрирует масштаб политической воли и стратегической заинтересованности сторон.

Впервые в истории азербайджано-американские отношения выходят на столь высокий и, по сути, беспрецедентный уровень — вопреки десятилетиям системного противодействия со стороны армянского лобби в США. На протяжении многих лет эта структура тратила колоссальные финансовые ресурсы на подкуп коррумпированных американских чиновников и парламентариев, последовательно стремясь ухудшить американо-азербайджанские отношения и удерживать их в заведомо подчинённом положении по отношению к американо-армянским. Более того, армянское лобби на протяжении десятилетий целенаправленно отравляло не только диалог между Вашингтоном и Баку, но и американо-турецкие отношения, превращая их в заложника собственных узколобых, идеологизированных и реваншистских интересов.

И вот настал момент, когда эта искусственно поддерживаемая конструкция дала трещину. Победа Азербайджана в 44-дневной войне, а затем и последующие события окончательно и бесповоротно изменили политический ландшафт региона. Прежние «доброхоты» Армении в США и Европе, выстраивавшие свою политику на основе морального шантажа и искажённых представлений о реальности Южного Кавказа, утратили способность оказывать реальное влияние на происходящие процессы. Сама же Армения была вынуждена признать, что цепляться за их сомнительную и всё более символическую поддержку бессмысленно.

Провал администрации Байдена–Блинкена на президентских выборах в США и приход к власти прагматичной республиканской команды Дональда Трампа поставили жирный крест на попытках прежней администрации продвигать на Южном Кавказе собственную идеологизированную повестку через сомнительные проекты и схемы, используя Армению в качестве инструмента давления на Азербайджан. Европейские партнёры Еревана, ранее действовавшие в тесной синхронизации с демократической администрацией США для реализации и собственных интересов в регионе, также оказались перед фактом новой политической реальности, в которой их прежние рычаги влияния перестали работать. В итоге те же самые акторы, ещё вчера поучавшие регион и раздававшие нравоучения, были вынуждены практически переобуваться в воздухе, спешно корректируя риторику и делая вид, что всегда выступали за «прагматизм» и «реализм».

Подписание рамочных вашингтонских соглашений при активном участии Дональда Трампа между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в августе 2025 года сформировало в регионе принципиально новую политическую ситуацию. Эта конфигурация постепенно эволюционировала в устойчивый мирный тренд, кульминацией которого и стало подписание Хартии о стратегическом партнёрстве между США и Азербайджаном.

Как известно, в начале 2025 года аналогичный рамочный документ был подписан прежней американской администрацией с Арменией. Однако сравнение этих двух хартий демонстрирует принципиальное различие подходов. Хартия с Азербайджаном — это равноправный документ, не предполагающий иерархии, патронажа или политической зависимости. Он создаёт симметричные возможности как для Вашингтона, так и для Баку и отражает признание Азербайджана в качестве самостоятельного, дееспособного и стратегически значимого актора, а не объекта внешнего управления.

Именно в этом заключается её ключевое отличие — и одновременно главный политический итог визита Джей Ди Вэнса в Азербайджан. При этом показательно, что Вэнс посетил не только Баку, но и Ереван. Однако разница в формате этих визитов говорит сама за себя: если в Ереван американский вице-президент прибыл лишь в сопровождении группы чиновников, то Баку уже за день до его приезда принял целый «десант» из десятков представителей крупного американского бизнеса и влиятельных еврейских организаций США. Именно эти структуры сегодня выступают реальным драйвером наполнения двустороннего диалога практическим содержанием и реализации конкретных проектов сотрудничества между США и Азербайджаном — словно все эти годы ожидая именно этого визита и его политических результатов.

Следует отметить, что сама Хартия создаёт понятную и удобную основу для развития сотрудничества между Азербайджаном и Соединёнными Штатами. Документ не загоняет стороны в жёсткие рамки, а, наоборот, оставляет пространство для гибких решений и постепенного расширения взаимодействия.

Особое место в Хартии занимает энергетика. В ней Азербайджан рассматривается как надёжный и долгосрочный партнёр, причём не только в традиционной сфере, но и в «зелёной» энергетике. При этом сотрудничество не привязывается к конкретным проектам или маршрутам, что позволяет учитывать изменения на мировых и европейских рынках.

Экономический блок построен вокруг рыночных принципов. Основной упор делается на частные инвестиции, бизнес и технологии, а не на прямое государственное финансирование. Это означает, что сотрудничество должно развиваться на основе взаимной выгоды и реального интереса компаний.

Важное место занимают и вопросы безопасности. Хартия предполагает развитие сотрудничества в этой сфере, но без жёстких обязательств и каких-либо военных гарантий. Такой подход позволяет укреплять взаимодействие постепенно и без резких шагов, не позволяя интерпретировать документ как основу для формирования более далекоидущего военно-политического альянса с США.

В целом документ создаёт прочную основу для долгосрочного и прагматичного партнёрства и служит примером того, как можно и нужно выстраивать отношения между государствами с разными весовыми категориями, основанные на взаимном уважении и учёте интересов друг друга. В регионе формируется новая геополитическая конфигурация, и Азербайджан в ней — не статист, а один из архитекторов складывающейся реальности. Принцип «мал золотник, да дорог» здесь работает в полной мере, а визит Джей Ди Вэнса и его итоги стали самым наглядным подтверждением этой роли.