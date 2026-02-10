Нанесение вреда интересам России не входит, не входило и не будет входить в нашу повестку. Это исключено. Никто не сможет вовлечь нас в логику действий против России.

С данным заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире Общественной телекомпании.

«Мы не будем ссориться с Россией. У меня очень прямые и теплые отношения с Путиным и Мишустиным, это наша стратегия: мы не будем действовать против России, но всегда будем действовать в соответствии с интересами Республики Армения. Здесь могут быть некоторые совпадения, но мы не можем сказать, что будем действовать против Армении в интересах России или какой-либо другой страны.

Я сказал своим российским коллегам, что 8 августа 2020 года мы подписали соглашение, которое предлагали России последние 5 лет. Нам нужно было всего 5 слов: территориальная целостность, суверенитет, юрисдикция, взаимность, неприкосновенность границ. Поставьте эти 5 слов, и я подпишу в любое время», — добавил армянский лидер.