«Беспрецедентное по наглости поведение президента России Путина (международного изгоя), пытающегося шантажировать новую армянскую власть, будь-то словами своего министра иностранных дел, или неуместным афишированием своего поздравления Роберту Кочаряну, и самое последнее, оказание особой видимости уважения Азербайджану, есть ни что иное, как попытка силовыми методами изменить политическую ситуацию в Армении».

Об этом заявил координатор нагорно-карабахского комитета «Хельсинкская инициатива-92», сопредседатель т.н. «Арцахской Республиканской партии» Карен Оганджанян.

По его словам, нынешняя российская власть — вражеская для всего армянства структура и ей «совершенно наплевать на необходимость улучшения армяно-российских отношений, от которых не только зависят её присутствие на Южном Кавказе и Передней Азии, но и стабильность своего государства на кавказском направлении».

«Сжатая и издыхающая под прессом международных санкций, она вместо того, чтобы сохранить добрые отношения с друзьями, наоборот, делает все возможное, чтобы окончательно поставить крест на такие отношения. Мы, армяне, должны принять вызов этого человеконенавистника, новофашиста Путина, и первым шагом заявить о денонсации договора о российской базе в Армении. Новая власть сделала все возможное и невозможное, чтобы российские власти понимали процессы в Армении, и чтобы армяно-российские отношения оставались союзническими. Но мы видим, что России это не нужно. Мы им нужны в качестве разменной монеты в их торгах с Азербайджаном. Этого мы не можем допустить! Власти Армении должны обратиться ко всем армянам, вовлечённым в процессы создания новых вооружений в России, прекратить генерировать идеи, которые в конечном итоге могут сработать против армянского народа. Все инициативные армяне России должны возвратиться на Родину и в кратчайшие сроки создать мощный военно-промышленный комплекс, способный нейтрализовать все помыслы наших врагов!», — написал он в своем «Фейсбуке».

Minval.az