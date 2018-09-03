В дагестанском Каспийске прошли общественные слушания о переименовании улицы Мира в улицу имени Сталина. Как сообщает издание «Молодежь Дагестана», в слушаниях приняли участие 30 человек. 28 из них поддержали переименование.

Глава городской общественно-политической организации «И. В. Сталин» Иса Азиев, выступая на слушаниях, назвал переименование улицы «восстановлением исторической справедливости».

Другой выступающий Буньямин Ибрагимов заявил, что к массовым репрессиям в Советском Союзе причастен не Сталин, а «местные люди». Еще один участник слушаний сказал: «Убивал, не убивал — это спорный вопрос. Оставим это».

Когда один из местных жителей сказал, что не хочет жить на улице Сталина, ему ответили: «Не нравится — переезжай!»

Протокол общественных слушаний передадут главе Каспийска, которому в течение двух недель предстоит принять решение по поводу переименования улицы.

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