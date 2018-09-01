Британский юрист-трансгендер, 58-летняя уроженка Ирака Саманта Кейн сменила пол третий раз в своей жизни.

Как сообщает Daily Mail, Саманта родилась в Багдаде мужчиной и звали ее Сэм Хашими. На свои превращения, произведенные под скальпелем хирурга, Кейн потратила более 150 тысяч фунтов стерлингов. Первую операцию трансгендер перенёс в 1997 году, став Самантой. В 2004 году последовала новая операция, вернувшая человеку прежний, мужской вид. Тогда Саманта стала Чарльзом.

Своё решение вернуться в тело мужчины Саманта объяснила желанием увидеть своих детей — сына и дочь, которых она не видела с момента развода с супругой в начале 1990-х годов, когда она еще была мужчиной. «Я не могла видеть детей порядка 10 лет, я начала так сильно по ним скучать. Мои дети росли, не зная меня. Было так трудно. В конце концов я подумала, что смогу вернуть тех, кого люблю, поменявшись обратно, я вновь стала мужчиной. Вот причина, по которой я это сделала», — объяснила Саманта.

В образе Чарльза женщина-трансгенден прожила 13 лет. В 2010 году он клялась больше не делать операций по смене пола и даже предлагала их запретить. По мнению Кейна, людям, чувствующим себя «женщиной, запертой в мужском теле», необходима психологическая помощь, а не пластическая операция. Однако со временем Чарльз изменил мнение, посчитав, что возвращение в образ мужчины было ошибочным. И в 2018 году последовала третья операция, превратившая Чарьза обратно в Саманту.

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