Лидер незарегистрированной партии «Республиканская партия» (ReAl) Ильгар Мамедов осудил убийство лидера сепаратистов «Донецкой народной республики» Александра Захарченко, сообщает Minval.az.

«Убийство лидера сепаратистов в Донецке – акт совершенно неприемлемый независимо от того, кто мог стоять за этим – Москва или Киев. Если у Киева были законные претензии к нему, то его следовало суметь арестовать и судить. Если такие претензии к нему были у Кремля, у последнего было достаточно много других возможностей для отстранения его с руководящего политического поста на территории сепаратистов. Я не много знаю об убитом Захарченко. Знаю, что он воевал за некое дело, находя его справедливым. Затем возглавил политическое управление территориями, на которые претендуют поверившие ему люди. Я не называю его дело верным или справедливым. Но среди политиков должна существовать определённая профессиональная солидарность. Превращать в общественном сознании политиков в собак, подлежащих отстрелу когда с ними вы не согласны, — это худший путь, если народы, классы, или группы хотят найти общий язык для мирной жизни», — написал Мамедов в своем Facebook (пунктуация и орфография автора сохранены — прим.ред.).

31 августа глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко был убит в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

Minval.az